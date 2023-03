Indentificadas as 4 amigas mortas em acidente na BR-163; uma era da Segov

Carolina Peixoto dos Santos e Letícia de Mello da Silva, ambas de 28 anos e Kaena Guilhen Fernandes e Lais Moriningo Paim, ambas de 29 anos, são as identidades das 4 amigas mortas em acidente às 20h da 6ª.feira (10.mar.23), na BR-163, em Campo Grande (MS).

Como mostramos ontem aqui no MS Notícias, Carolina conduzia um Fiat Argo no sentido Jaraguari (MS) e, a narrativa inicial, é que ela tentou fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, quando bateu de frente com uma caminhonete Toyota Hilux conduzida por Wagner Divino, de 45 anos, que vinha no sentido contrário.

As mulheres seguiam para Rio Verde de Mato Grosso. Já Wagner, vinha para Campo Grande. Das ocupantes do Fiat Argo, apenas uma das vítimas, de 29 anos, sobreviveu. Ela e condutor da Hilux foram levados à Santa Casa da Capital. Não há informações sobre o quadro de saúde dos dois.

Caminhonete em que seguia Wagner. Foto: PRF - MS

QUEM ERAM AS VÍTIMAS?

Carolina era engenheira civil e servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Governo (Segov). Ontem, inclusive, o Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul postou uma foto em que Carolina aparece com o governador do Estado Eduardo Riedel. Carolina chegou a repostar a foto em seus stories. Veja:

Carolina é mulher de azul à frente de Riedel. Foto: Edemir Rodrigues

Há pouco, a entidade emitiu uma nota de pesar a perda de Carolina. Eis: "O Escritório de Parcerias Estratégicas lamenta profundamente o falecimento da servidora Carolina Peixoto dos Santos. A engenheira civil atuava no EPE desde 2019. A lembrança deixada por Carol é de uma mulher apaixonada pela profissão, por viagens, pelos amigos que a rodeavam e pelas pequenas alegrias diárias. A secretária especial Eliane Detoni, em nome de todos os servidores do Escritório de Parcerias Estratégicas, se solidariza com a imensa dor da família e dos amigos neste momento tão difícil. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul perde uma excelente e comprometida profissional. Nós, do Escritório de Parcerias Estratégicas, perdemos uma profissional e uma grande amiga", escreveu.

A mãe de Carolina, Mary Peixoto, às 7h35 deste sábado (11.mar) comunicou no Facebook o falecimento trágico da filha. "É com o coração despedaçado que comunico aos meus amigos o falecimento da minha filha, da minha vida, Carolina, ocorrido na noite de ontem, num acidente de carro. Peço muitas preces pra poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração".

Letícia era bancária. Não localizamos mais informações sobre ela, pois as redes sociais eram privadas.

Lais trabalhava na área administrativa de uma empresa de caçambas.

Kaena foi homenageada por amigos nas redes socais que falaram que ela estava em uma missa antes de viajar. "Kaena, neste dia, quis abraçar fortemente os amigos e fazer registro fotográfico, de forma única, durante missa de ontem...", publicou uma amiga.

A mãe da vítima também se despediu da filha nas redes socais. "A minha filha Kaena Guilhen Fernandes, foi para junto de Deus, virou uma estrela", lamentou.

Em relato, amiga revela como foram os últimos momentos com Kaena. Foto: Instagram

No Instagram, uma amiga disse que o velório de Kaena será nas Moreninha II, a partir das 10h30 deste sábado. O sepultamento será às 16h. Eis o post: