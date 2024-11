Influencers fomentavam contrabando e sonegaram até R$ 80 milhões

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na 5ª feira (28.nov.24) a Operação Hidden Circuit, com o objetivo de combater crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas, incitação ao crime e lavagem de capitais. A ação foi realizada nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas, como desdobramento da Operação Mobile, iniciada em abril deste ano.

Aproximadamente 300 policiais federais e 133 servidores da Receita Federal cumpriram 76 mandados judiciais, incluindo buscas, apreensões e sequestro de veículos. A investigação revelou a existência de uma organização criminosa especializada na importação clandestina, transporte, depósito e comercialização de produtos eletrônicos provenientes do Paraguai. As operações ilícitas eram realizadas nas cidades de Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas (TO), Manaus (AM) e Confresa (MT).

Somente nas fases anteriores da operação, foram apreendidas mercadorias avaliadas em R$ 10 milhões. A Receita Federal estima que os prejuízos aos cofres públicos alcançam R$ 80 milhões anuais em tributos sonegados. A organização criminosa movimentava grandes somas financeiras por meio de contas de empresas fictícias e transações em criptomoedas, configurando lavagem de dinheiro.

Entre os alvos da operação estão influenciadores digitais que promoviam cursos de "importação inteligente". Apresentando-se como especialistas, os influencers ensinavam seguidores a importar produtos eletrônicos de maneira ilegal e a driblar a fiscalização estatal. Além disso, ostentavam nas redes sociais uma vida de luxo financiada pelos lucros obtidos com os crimes, exibindo carros importados e viagens.

Os envolvidos responderão por descaminho, organização criminosa, evasão de divisas, incitação ao crime e lavagem de capitais. O nome da operação, Hidden Circuit, faz referência ao fluxo clandestino utilizado pela organização para operar longe do alcance das autoridades.