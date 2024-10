Instituo oferecia 'ajustes' em pesquisas para manipular resultados

A Polícia Federal deflagrou, nesta 6ª feira (4.out.24), a Operação Erro de Tipo II, que investiga a possível manipulação de pesquisas eleitorais em cidades da região de São José do Rio Preto, São Paulo. O foco da operação é um instituto de pesquisa acusado de ajustar resultados de intenções de votos para prefeitos, favorecendo determinados candidatos.

De acordo com as investigações, o suspeito, representante do instituto de pesquisa, abordava candidatos oferecendo seus serviços com a promessa de manipular os resultados das pesquisas para beneficiar quem o contratasse. Caso o candidato se recusasse, o investigado ameaçava oferecer o mesmo serviço aos candidatos adversários.

Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu celulares, computadores, documentos e R$ 157 mil em espécie. O investigado poderá responder por crimes de extorsão e fraude em pesquisa eleitoral, que podem resultar em sanções severas.

A operação foi nomeada Erro de Tipo II, em referência a um conceito da Ciência Estatística, que se refere a erros em testes estatísticos que levam a resultados divergentes da realidade, uma alusão à manipulação das pesquisas eleitorais. As investigações continuam, e até o momento, a Polícia Federal limitou as informações ao conteúdo desta nota oficial.