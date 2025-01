Inteligência artificial identifica 30 envolvidos em 'suruba' no Arpoador

Pelo menos 30 homens que participaram de uma orgia na Pedra do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante a noite de Réveillon, foram identificados pela Polícia Civil com o auxílio de um sistema de reconhecimento facial. O episódio, que foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais sob o nome de “surubão do Arpoador”, gerou repercussão e levou ao início de uma investigação formal.

De acordo com o jornal Metrópoles, a 12ª Delegacia de Polícia Civil (Leblon) abriu um inquérito na última 6ª feira (3.jan.24) para apurar o caso. Os homens identificados estão sendo convocados para prestar depoimento. As investigações contam com imagens de câmeras de segurança instaladas nos arredores do local, além dos vídeos que circularam online.

Os registros foram enviados ao Instituto de Identificação Félix Pacheco, onde especialistas utilizam tecnologia fornecida pelo Detran para realizar a identificação. O sistema de reconhecimento facial cruza dados civis e criminais, gerando uma lista de até 100 candidatos com maior grau de similaridade facial, que são analisados manualmente pelos peritos.

Ainda conforme o Metrópoles, o procedimento segue padrões internacionais e resultará em um laudo técnico que apresentará uma lista de nomes, embora a autoria dos atos será definida posteriormente no decorrer da investigação. A Polícia Civil segue apurando o caso.