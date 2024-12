Travesti printava conversas de sexo e extorquia homens para não vazar

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu nesta semana uma travesti identificada como Natália, acusada de extorquir vítimas utilizando vídeos íntimos. Segundo as investigações da 10ª Delegacia de Polícia de Goiânia, a suspeita agia por meio de aplicativos de mensagens, onde gravava conversas com cenas íntimas das vítimas para, posteriormente, exigir pagamentos sob ameaça de divulgar os conteúdos.

O caso veio à tona no final de julho, quando uma das vítimas foi abordada pela criminosa após uma conversa online. Ao recusar o pagamento e bloquear a suspeita, a vítima viu a chantagem escalar: Natália contatou a esposa do homem, ameaçando expor o vídeo em sua cidade, no interior de Goiás, caso não fosse realizada uma transferência via PIX.

Durante o registro da ocorrência na delegacia, a polícia descobriu que o PIX exigido pela suspeita estava vinculado a uma conta de uma terceira pessoa, monitorada por tornozeleira eletrônica. Essa titular da conta foi presa e revelou que havia vendido seu acesso bancário à travesti em maio de 2024.

As investigações identificaram que Natália era a responsável por se passar por diferentes perfis para chantagear vítimas e exigir dinheiro. Após ser localizada, a prisão preventiva foi cumprida nesta semana.

Em nota divulgada em seu site oficial, a Polícia Civil explicou que divulgou a imagem da investigada conforme as diretrizes legais, com o objetivo de incentivar outras possíveis vítimas a denunciarem casos semelhantes. O caso segue em investigação