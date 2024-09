Investigações de assalto à aeronave pagadora tem 17 indiciados e dois bandidos mortos em confronto

A Polícia Federal concluiu na sexta-feira, 30 de agosto de 2024, a Operação Elísios, que investigou o assalto à aeronave pagadora no Aeroporto Hugo Cantergiani, ocorrido em 19 de junho deste ano, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Após 70 dias de intensas investigações, a operação resultou no indiciamento de 17 pessoas por participação no crime. Dois suspeitos morreram em confrontos com as forças de segurança no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

A operação, realizada com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, levou à prisão preventiva de 12 suspeitos e à prisão temporária de outro indivíduo. Além disso, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, que resultaram na recuperação de 26 veículos utilizados pela quadrilha.

A Polícia Federal também conseguiu junto à Justiça Federal o sequestro de 19 contas bancárias e quatro imóveis ligados aos envolvidos.

Segundo as investigações, criminosos faccionados de São Paulo chegaram ao Rio Grande do Sul dias antes do assalto e, com o apoio de comparsas locais, executaram o crime em quatro etapas: planejamento, execução, fuga e exfiltração.

Durante a operação, foram apreendidos fuzis, pistolas, munições, explosivos, jammers, aparelhos de comunicação, roupas táticas, veículos com placas falsas, entre outros materiais usados no crime.

Os crimes investigados pela Operação Elísios incluem latrocínio, explosão, falsificação de identidade, adulteração veicular, usurpação de função pública, posse de armas de uso restrito, lavagem de dinheiro, e organização criminosa armada.

As penas para os crimes somados podem chegar a 97 anos de prisão. A maioria dos indiciados já possui antecedentes criminais por delitos semelhantes.

A operação foi batizada de Elísios em homenagem a um sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que perdeu a vida durante o assalto. O nome faz referência aos "Campos Elísios", um conceito da mitologia grega que simboliza o lugar onde os virtuosos descansam após a morte.