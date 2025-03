Iphone de advogado assassinado em SC é apreendido em Campo Grande

A investigação referente ao latrocínio do advogado Leandro Drews, ocorrido em Doutor Pedrinho (SC), levou à localização de seu celular em Campo Grande (MS), na 4ª-feira (5.mar.25).

Segundo a Polícia Civil, o aparelho, do modelo iPhone 15 Pro Max, avaliado em R$ 5,5 mil, foi usado para movimentar mais de R$ 400 mil.

Leandro desapareceu no final de 2024 e, com o passar dos dias, as investigações apontaram que ele já estava morto. O delegado Ismael Gustavo informou que o carro da vítima foi visto em Timbó (SC).

Em 31 de janeiro, o corpo de Leandro foi encontrado às margens da BR-477, em Doutor Pedrinho. Três suspeitos foram presos.

O crime foi considerado premeditado, já que um dos suspeitos tinha um relacionamento amoroso de mais de dois anos com a vítima. Um dos presos foi localizado em Mato Grosso do Sul, onde tentava negociar um carro adquirido com recursos de Leandro.

O celular foi recuperado em Campo Grande, durante ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo – DECON.

O caso segue em investigação.