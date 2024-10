Jair é denunciado por matar a esposa a facadas na frente da filha

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou à Justiça Jair da Conceição, de 51 anos, acusado de matar a companheira, Marlene Salete Mees, de 54 anos, com nove facadas na frente da filha de 11 anos. O crime ocorreu na noite de 24 de setembro, na cidade de Amambai, localizada próxima à fronteira com o Paraguai, a aproximadamente 351 quilômetros de Campo Grande.

A denúncia, assinada pela Promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira, da 2ª Promotoria de Justiça de Amambai, aponta que o crime foi cometido com quatro qualificadoras: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, uso de meio cruel e feminicídio, por se tratar de violência familiar. Além disso, o homicídio foi majorado por ter ocorrido na presença de uma menor de idade.

A filha da vítima, de 11 anos, testemunhou o crime e será ouvida em depoimento especial, conforme solicitado pela Promotoria. Foi ela quem acionou a Polícia Militar, relatando que o acusado havia trancado a porta do quarto após esfaquear sua mãe. Outras duas crianças, filhas do acusado, também estavam na casa no momento do crime.

O homem está preso desde a noite do crime, após ser detido em sua residência. Ele ameaçava tirar a própria vida, mas foi convencido a se render pela Polícia Militar. Após ser encaminhado ao hospital, sua prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida pela Justiça e o próximo passo será a citação do réu para que apresente sua resposta à acusação.