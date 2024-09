Jogador dá soco em árbitro, é preso por bombeiro no vestiário e foge

Um jogador de futebol de 33 anos foi preso dentro do vestiário após agredir um árbitro durante uma partida de um campeonato amador realizada em Brasília (DF), no último fim de semana. No entanto, apesar da abordagem, o agressor conseguiu fugir.

Segundo informações do Metrópoles, no segundo tempo, a equipe do jogador sofreu um gol. Inconformado, ele começou a reclamar veementemente com o árbitro, que o advertiu com um cartão amarelo. Logo em seguida, o jogador desferiu um soco na nuca do juiz, que desmaiou.

Após a agressão, o jogador deixou o campo e correu para o vestiário. Um bombeiro militar que estava no local deu voz de prisão a ele. Contudo, ele ignorou a ordem, entrou no carro e fugiu do clube onde o jogo estava sendo realizado. O árbitro foi levado ao Hospital de Base e, posteriormente, liberado.