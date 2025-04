Jorginho é morto por onça e militares são atacados ao resgatar corpo (vídeo)

Jorge Ávila, conhecido como Jorginho, de 60 anos, faleceu após ser atacado por uma onça-pintada às margens do rio Miranda, em Aquidauana (MS), no dia 21 de abril de 2025. A Polícia Militar Ambiental (PMA) confirmou o incidente, e um vídeo enviado à reportagem do MS Notícias mostra o desespero dos militares que também foram atacados pelo animal ao tentar resgatar os restos mortais da vítima.

Nas imagens fortes, um dos militares mostra que as pernas da vítima foram removidas do corpo. O conteúdo na íntegra, que contém imagens fortes, pode ser assistido abaixo. "Pessoal, após encontrar o corpo do Jorginho, a onça atacou nós aqui, positivo. Como não tem jeito de esperar a perícia, vamos ter que levar o restante do corpo que ficou. Tá ali, positivo, as pernas dele ali. Saímos em cima da onça aqui... Tá aqui, atacou nós a onça aí, positivo, mas graças a Deus conseguimos socorrer o restante do Jorginho, aqui a perna dele. Beleza?", disse um dos militares. Eis a filmagem: