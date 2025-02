Jornalista, Vanessa morre esfaqueada pelo ex-noivo

A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, morreu na noite de 4ª.feira (12.fev.25), na Santa Casa de Campo Grande (MS). Ela foi assassinada pelo ex-noivo, o músico Caio Nascimento, que a golpeou com três facadas próximas ao coração.

Ela era funcionária do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Conforme apurado, na mesma 4ª.feira em que morreu, Vanessa havia registrado denúncia contra Caio na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde pediu medida protetiva. Ao chegar em casa, foi esfaqueada.

O ataque aconteceu na casa de Vanessa, no bairro São Francisco. Ela chegou a ser levada à Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, onde passou por cirurgia.

O vizinho de Vanessa, um aposentado de 60 anos que relatou ter ouvido gritos por volta das 16h40. Ele viu Caio esmurrando a porta da casa de Vanessa e em seguida correr para cima do aposentado, que chamou a polícia.

Caio foi preso em flagrante.

Conforme o jornal Campo Grande News, amigos informaram que no dia do assassinato, o ex-noivo postou em seu Instagram um link direcionando a vídeo de um site de conteúdo adulto. Nele, Caio mantinha relações sexuais com a vítima.

A publicação foi apagada em seguida.

Na rede social, Caio se autointitula um 'Homem de Deus'.

LUTO

Em nota, a Santa Casa de Campo Grande cancelou o evento 'Café com a Imprensa', que ocorreria nesta 5ª.feira (13.fev.25). Conforme o hospital, a "decisão foi tomada em luto pela trágica morte da jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio".