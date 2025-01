Jovem morre após cirurgia para retirar 100 caroços de seriguela ingeridos

Um jovem de 28 anos morreu na noite desta 5ª feira (9.jan.25) em sua residência, localizada no bairro Parque dos Girassóis, em Campo Grande. Ele havia recebido alta médica no dia anterior, após uma cirurgia para retirada de mais de 100 caroços de seriguelas ingeridos.

Informações da família são de que o rapaz, que tinha deficiência intelectual, começou a se sentir mal no dia 2 de janeiro e apresentar constipação, após ingerir uma grande quantidade de seriguelas sem descartar os caroços.

Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon e, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Hospital Regional, onde foi submetido a uma cirurgia para remover os caroços.

Após dias de internação, recebeu alta médica na 4ª feira (8.jan.24). No entanto, na noite de 5ª feira (9.jan.24), a mãe encontrou o jovem ajoelhado na pia da cozinha, inconsciente. Ela tentou manobras de ressuscitação enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros, mas, mesmo com a intervenção dos socorristas, o jovem não resistiu e faleceu por volta das 22h.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como morte a esclarecer e decorrente de fato atípico.