Matheus morre em MS após suspeita de intoxicação por bebida com metanol

O jovem Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morreu na noite de 5ª feira (2.out.25), em Campo Grande, após ingerir bebida alcoólica, em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades de Mato Grosso do Sul. O caso, que levanta suspeita de intoxicação por metanol, mobilizou órgãos de saúde e segurança pública do Estado.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informou que acompanha de perto a apuração. O corpo de Matheus foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passou por exame necroscópico. Amostras foram coletadas para análises laboratoriais aprofundadas, cujo resultado deve sair em até 30 dias.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), conduz o inquérito, investigando possíveis crimes como falsificação de bebidas, adulteração de produtos alimentícios e até a hipótese de envenenamento por metanol.

Segundo registros, Matheus começou a passar mal na manhã de quinta-feira após consumir uma garrafa de pinga misturada com suco, comprada dias antes. Ele foi levado pelo Samu à UPA, onde deu entrada às 18h20 consciente e orientado. Cerca de 15 minutos depois, sofreu uma crise convulsiva, perdeu a consciência e foi encaminhado à sala vermelha. Apesar das tentativas de reanimação e intubação, não resistiu e morreu às 19h53.

O caso em Mato Grosso do Sul ocorre em meio a um cenário de preocupação em todo o Brasil. Em São Paulo, a chamada “máfia do metanol” já provocou diversas mortes após a comercialização de bebidas adulteradas com a substância tóxica. De acordo com investigações, quadrilhas vêm falsificando cachaças, vodcas e outros destilados, utilizando o metanol para reduzir custos de produção.

O metanol, produto altamente perigoso e proibido para consumo humano, pode causar cegueira irreversível, danos neurológicos graves e até a morte, mesmo em pequenas quantidades. A situação já levou estados como Pernambuco e São Paulo a registrarem óbitos e internações graves nos últimos meses, e especialistas alertam para o risco de novas vítimas em todo o país.

Em nota, o Governo de Mato Grosso do Sul lamentou a morte de Matheus e reforçou que “todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para o esclarecimento completo dos fatos”, além de reafirmar o compromisso de agir em conjunto com órgãos de saúde, polícia e vigilância sanitária para identificar eventuais irregularidades no comércio de bebidas.