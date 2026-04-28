PF deflagra operação contra abuso infantil com alvos em 15 países

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 3ª feira (28.abr.26), uma nova ofensiva nacional contra crimes de abuso sexual infantil. A ação mobiliza agentes em todo o país e no exterior, com o cumprimento simultâneo de mandados judiciais.

Ao todo, estão sendo executados 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão, distribuídos por todos os estados e também no Distrito Federal. A operação, batizada de Proteção Integral IV, tem como principal objetivo identificar suspeitos e interromper práticas criminosas que atingem crianças e adolescentes.

Segundo a corporação, a iniciativa faz parte de um esforço mais amplo, articulado com forças de segurança de outros países. Trata-se da Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que busca enfrentar redes criminosas com atuação além das fronteiras nacionais.

A mobilização ocorre de forma simultânea em 15 países. Além do Brasil, participam Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

Dados parciais indicam a dimensão da ofensiva. Até a última atualização, ao menos 269 mandados já haviam sido cumpridos no contexto da operação internacional. O número, segundo a Polícia Federal, reflete o grau de cooperação entre os países envolvidos e a escala das investigações.

No recorte por país, o Brasil lidera com 175 ordens judiciais. Em seguida aparecem Argentina (68), Panamá (7), República Dominicana (7), Paraguai (5), Uruguai (5) e Guatemala (5). Costa Rica registra 4 mandados, Peru tem 3, enquanto Espanha contabiliza 3 ações. França, Honduras e Porto Rico têm um mandado cada.

Ainda de acordo com a PF, somente neste ano já foram cumpridos cerca de 450 mandados de prisão contra foragidos por crimes sexuais no Brasil, o que reforça a intensificação das ações de combate a esse tipo de crime.

Participam 503 policiais federais, bem como 243 policiais civis dos estados da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins.