Jovem perde controle do carro em curva e morre após batida em árvore

Vinícius Piveta, de 28 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (6.out.24), na MS-178, entre as cidades de Bonito e Jardim, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande. O veículo em que ele estava, uma picape, só foi encontrado na manhã desta 2ª feira (7.out.24), cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Municipal de Bonito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Vinícius trafegava em direção a Bonito quando perdeu o controle do carro ao realizar uma curva. O veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore. A equipe de resgate informou que ele morreu na hora, devido à gravidade do impacto.

Conforme o site Bonito Mais, como o carro saiu da estrada, motoristas que passaram pelo local durante a noite não perceberam o acidente. Moradores de uma fazenda próxima ao local relataram ter notado apenas pedaços de grama soltos, mas, por causa da escuridão, não conseguiram ver o veículo.

O corpo do jovem foi localizado por volta das 6h30 da manhã desta segunda. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, ele já estava sem vida, preso às ferragens. As autoridades aguardam a chegada da perícia para realizar os procedimentos necessários.