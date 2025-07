Lucas é executado a tiros em tabacaria e amigo é baleado

Lucas Ribeiro Pastor, de 24 anos, foi executado a tiros por volta das 00h30 desta 2ª feira (7.jul.25), no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

Informações preliminares sugerem que um homem armado entrou no estabelecimento e disparou mais de dez vezes, atingindo Lucas na cabeça, ombro, axila, costas, tórax, costelas e braço.

O jovem morreu antes que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse.

Além da vítima fatal, houve uma vítima baleada (amigo de Lucas), que, entretanto, foi resgatada com vida ao hospital.

A polícia suspeita que o crime seja passional, pois Lucas teria se envolvido com a ex-esposa do autor dos disparos, identificado apenas pelo vulgo 'Caim', que fugiu em uma moto Falcon preta após a execução do desafeto.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição de emboscada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.