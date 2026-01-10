Maicon, 'o Maíco do Tiradentes', é preso horas após abusar de meninas na rua

Maicon José Rodrigues de Sousa, de 36 anos, foi preso na noite da 6ª feira (9.jan.26), após abusar sexualmente de meninas em ruas de Campo Grande (MS).

Com histórico de prisões por crimes sexuais, ele era conhecido como "Maníaco do Tiradentes".

Dessa vez, segundo a polícia, o estuprador usava o horário de almoço para caçar seus alvos nos arredores do Bairro Coronel Antonino.

Maicon ainda estava com a tornozeleira — ele havia sido solto em novembro de 2025 — e aproveitava o trecho de ida e volta do trabalho para atacar.

As investigações da polícia ainda apontam que o crime era premeditado, pois Maicon alterava a placa da motocicleta.

Após os vídeos de ele cometendo crimes viralizar, Maicon removeu os adesivos que tinha em seu capacete, afim de ocultar sua responsabilidade pelo crime.

A polícia, porém, com uso de tecnologia de IA conseguiu reproduzir a provável numeração da placa da moto e isolou a área de atuação do criminoso, chegando a Maicon.

Ao ser abordado, o abusador confessou o crime e foi preso.

HISTÓRICO DE PRISÕES

O estuprador foi preso, pela primeira vez, em 2013 por crime sexual.

Em 2017, após se masturbar e ejacular em uma mulher, voltou a ir para a cadeia onde permaneceu preso até 2025.