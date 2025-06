Médica para carro na BR, envia mensagem pro pai, pula de ponte e desaparece no Rio Ivinhema

Uma médica de 43 anos desapareceu após pular da ponte sobre o Rio Ivinhema, na tarde de 3ª.feira (17.jun), em trecho da BR-376, entre os municípios de Nova Andradina e Ivinhema, a 302 km de Campo Grande.

Antes de saltar, ela enviou mensagens ao pai informando onde estavam as chaves do carro. O veículo, um Toyota Corolla, foi encontrado abandonado sobre a ponte, com o celular deixado no interior e as chaves jogadas no asfalto.

Conforme o Jornal da Nova, a mulher trafegava pela rodovia quando estacionou, trancou o carro, retirou os sapatos e se lançou nas águas do rio. A principal suspeita da polícia é de tentativa de suicídio.

Uma testemunha viu a cena e contou que a mulher ainda ficou alguns segundos na superfície, mas logo desapareceu. Em seguida, o observador acionou o Corpo de Bombeiros e a polícia.

O pai da vítima esteve no local durante as buscas e mostrou ao delegado Caio Bicalho, da SIG (Seção de Investigações Gerais), as mensagens enviadas pela filha. A Polícia Civil, Polícia Militar e o SIG acompanharam os procedimentos no local.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na tarde de terça-feira, mas encerraram os trabalhos ao anoitecer. As atividades foram retomadas na manhã desta 4ª.feira (18.jun).

Até o fechamento desta reportagem, a mulher continuava desaparecida. As autoridades seguem com as buscas no local.