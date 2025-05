Médico de 29 anos leva ao hospital 'namorada' de 15 morta com tiro na cabeça

Ketlhyn Vitoria de Souza, de 15 anos, morreu na madrugada deste sábado (3.mai.25) após dar entrada com um ferimento de arma de fogo na cabeça em um hospital de Guarantã do Norte (MT).

Segundo a Polícia Militar, ela foi levada até a unidade de saúde pelo médico, Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, que afirmou ser seu namorado da menor.

De acordo com testemunhas, o homem estava bastante abalado ao chegar ao hospital com a jovem já ferida.

A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas a adolescente não resistiu. O médico gritava no corredor "salvem minha menina"; "eu não sei viver sem ela", apontam relatos.

Após a confirmação da morte, o médico surtou e danificou partes da estrutura do hospital.

Apesar da gravidade dos fatos, da idade da vítima e do surto, o médico não foi preso. A PM da cidade não informou se ele está sendo procurado. Além do fortes indícios de relação dele com o disparo e a legislação brasileira prever que qualquer relação afetiva ou sexual com menores de 16 anos pode configurar crime, mesmo com consentimento, o médico conseguiu 'sumir no mapa'.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar a necropsia do corpo.

DANÇA COM ARMA

Até o momento, não há confirmação oficial sobre como o tiro ocorreu ou se havia outras pessoas presentes na cena.

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra o médico dançando equanto dirige um carro com arma de fogo em punho. A imagem é gravada pela vítima, de 15 anos. Assista:

O caso segue em apuração e aguarda laudos da perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.

O QUE DISSE A PREFEITURA

A prefeitura emitiu uma nota (abaixo), em que afirma que o médico não é servidor público, apesar de já ter sido servidor na gestão anterior. Veja:

QUEM É O MÉDICO

Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello. Foto: CRM

Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, é formou-se em 2020 na Universidad Cristiana de Bolívia, e fez a prova do Revalida na Universidade de Brasília.

O Conselho Regional de Medicina (CRM) habilitou a inscrição dele sob o número 13625-MT em 31 de maio de 2022 para atuação no Mato Grosso. A íntegra.