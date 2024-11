Menina de 2 anos morre ao escorregar em água de máquina de lavar no DF

Uma menina de 2 anos e 8 meses morreu na 4ª feira (27.nov.24), por volta do meio-dia, na região da Fercal, no Distrito Federal, após sofrer um acidente doméstico. A avó da criança relatou à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que a menina escorregou em uma área molhada por água descartada de uma máquina de lavar, batendo a cabeça em um pilar de concreto.

De acordo com o Metrópoles, a avó relatou que estava lavando roupas enquanto os netos brincavam em uma área com piso de porcelanato. A água da máquina teria molhado o chão, e a menina escorregou, batendo o rosto contra um pilar de concreto.

A avó contou à polícia que, após a queda, ouviu um som semelhante a um ronco vindo da neta, que não respondia mais. Desesperada, tentou reanimá-la sem sucesso e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), além de ligar para o avô da criança.

O avô levou a menina em seu carro em direção ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). No caminho, encontrou uma viatura do Corpo de Bombeiros em um posto de combustíveis, onde os militares assumiram o socorro imediato. No entanto, segundo o CBMDF, a menina já se encontrava em parada cardiorrespiratória.

Ainda conforme o Metrópoles, o bombeiros informaram que realizaram procedimentos de reanimação por mais de 35 minutos. Apesar dos esforços, a criança não resistiu. “Após mais de 35 minutos de procedimentos, visando restabelecer os sinais vitais da paciente, não foi possível reverter o quadro clínico”, declarou o CBMDF. O óbito foi confirmado ainda no local, e uma aeronave chegou a ser enviada para o atendimento.