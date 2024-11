Trabalhador morre soterrado ao cavar poço em fazenda de MS

O Corpo de Bombeiros concluiu no início da tarde desta 2ª feira (25.nov.24), o resgate do corpo de Willian Guilherme da Silva, de 30 anos, que morreu soterrado enquanto cavava um poço em uma fazenda na zona rural de Santa Rita do Pardo, a 267 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de domingo (24.nov.24).

De acordo com o jornal Da Hora Bataguassu, Willian estava acompanhado por outro homem, que foi resgatado com vida ainda na noite de domingo. Os bombeiros retornaram ao local na manhã desta segunda, acompanhados por peritos do Núcleo de Perícias de Bataguassu, para dar continuidade às buscas.

O corpo da vítima foi encontrado a aproximadamente 3 metros de profundidade, após horas de trabalho cuidadoso devido ao risco de novos deslizamentos no local. A operação se estendeu por toda a manhã. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e investigam as circunstâncias do acidente.