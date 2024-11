Menino de 2 anos morre ao cair em poço de 14 metros na casa dos avós

Um menino de 2 anos morreu na noite de 3ª feira (26.nov.24) após cair em um poço artesiano de 14 metros de profundidade, na casa dos avós paternos, em Vicentina, a 246 km de Campo Grande. O acidente ocorreu na Rua Jubelino Mamédio, enquanto o menino brincava com o irmão gêmeo e outras crianças no imóvel.

Segundo a Polícia Civil, o poço estava com uma tampa menor aberta, por onde a criança caiu. Após cerca de 10 minutos sem ver o menino, os avós perceberam a ausência e começaram a procurá-lo, encontrando-o no fundo do poço.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foi acionado, conseguiu resgatar a criança e a encaminhou ao Hospital Maria dos Santos Bastos. Apesar dos esforços da equipe médica e dos bombeiros para reanimá-lo, o menino não resistiu.

A Polícia Civil informou que o acidente está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da morte. O laudo médico que confirmará a causa oficial deve ser concluído em até 10 dias. A mãe da criança e outras pessoas que estavam na residência no momento serão ouvidas ao longo das investigações.