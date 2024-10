Menor mata mãe com facadas no rosto e alega maus-tratos e humilhações

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 16 anos acusado de matar sua própria mãe, uma mulher de 52 anos, de maneira brutal na madrugada do domingo (6.out.24), no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O jovem foi detido pela equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) poucas horas após o crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi premeditado. O adolescente alegou que sofria maus-tratos e humilhações constantes por parte da mãe, o que teria motivado o assassinato. Ele esperou a vítima adormecer e, durante a madrugada, invadiu o quarto e desferiu mais de 20 golpes de faca, atingindo o pescoço, tórax, cabeça, nádegas e barriga da vítima. Além disso, o menor usou uma pedra para golpear o rosto da mãe e um caco de vidro para ferir o pescoço dela.

A equipe da Depac, comandada pela delegada Cynthia Gomes, foi até o local do crime junto com a perícia para colher as primeiras informações e iniciar as diligências. Aproximadamente uma hora depois do início das buscas, os policiais voltaram à casa da vítima e flagraram o adolescente tentando pular o muro. Ele havia se escondido em um matagal logo após o crime e retornava à residência para tomar banho e beber água quando foi surpreendido pela polícia.

Na delegacia, o adolescente confessou o crime e forneceu detalhes sobre a execução. "Ele alegou que a mãe não o amava e que sempre o humilhava e batia, então planejou sua morte", explicou a delegada Cynthia Gomes. O adolescente está apreendido na unidade policial e aguarda decisão judicial sobre seu caso.

O ato infracional foi registrado como feminicídio e o jovem segue custodiado, aguardando as providências da Justiça.