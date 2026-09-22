Mensagens indicam que empresas de Vorcaro bancaram viagem de Fux a Nova York

Mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro indicam que empresas ligadas ao Banco Master custearam, em maio de 2024, passagens e hospedagem do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), e da esposa dele, Eliane Fux, em Nova York.

Os diálogos foram encontrados no celular de Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal durante investigação. As conversas ocorreram entre março e maio de 2024 e tratam da participação de Fux em eventos promovidos pela revista Forbes.

Em uma das mensagens, um funcionário informa a Vorcaro que Antonio Camarotti, CEO e publisher da Forbes Brasil, havia confirmado a presença do ministro em um evento em Nova York.

O interlocutor pergunta se poderia providenciar as passagens e a hospedagem de Fux e da esposa. Vorcaro responde que a operação deveria ser realizada por meio de Camarotti, e não diretamente pelas empresas ligadas a ele.

"Pode, mas temos que fazer via o Camarotti. Nao podemos nos mesmos fazermos [sic] a emissão", escreveu o ex-banqueiro.

Fux, porém, afirma que nunca manteve troca de mensagens com Vorcaro e que não foi convidado diretamente pelo empresário.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do STF, o ministro recebeu convite da Forbes para participar de um evento em maio de 2024, quando teria proferido palestra sobre segurança jurídica e risco Brasil.

A assessoria também afirma que Fux esteve em um almoço realizado em sua homenagem, mas nega que tenha tido contato com Vorcaro durante a ocasião.

PATROCÍNIO

Os diálogos também relacionam a participação de empresas ligadas a Vorcaro ao patrocínio de eventos da Forbes realizados em Nova York.

Entre as empresas citadas está a BeFly, companhia do setor de turismo que mantinha parceria comercial com o Banco Master. A empresa patrocinou o almoço realizado em homenagem a Fux.

Em uma das conversas, um interlocutor afirma que o almoço seria uma contrapartida pelo patrocínio da Forbes Party. Vorcaro pergunta se o patrocínio seria do grupo e se haveria alguma marca sua no evento.

A resposta indica que a marca apresentada seria a BeFly. O convite do chamado Forbes Power Lunch também exibia os logotipos da Forbes e da empresa de turismo.

Outra mensagem atribuída a Camarotti informa a Vorcaro que o patrocínio da festa em Nova York estava fechado por US$ 200 mil, em formato de naming rights, modalidade que associa a marca patrocinadora ao nome do evento.

"Sobre NY, está fechado: $200k o patrocínio naming rights da festa para o Master (ou outra marca que você escolher)", escreveu Camarotti, segundo as mensagens.

A Forbes Brasil declarou que a BeFly patrocinou o almoço em homenagem a Fux e que o Banco Master esteve entre os apoiadores da Forbes Party, realizada no dia seguinte.

A publicação afirmou que os acordos eram relações comerciais de patrocínio, descritas como formais e regulares, e disse não ter conhecimento das investigações que posteriormente vieram a público envolvendo Vorcaro e o Banco Master.

A BeFly informou que mantém, desde 2021, parcerias comerciais pontuais com a Forbes para patrocínio e apoio a eventos organizados pela publicação.

EVENTOS EM NOVA YORK

O almoço em homenagem a Fux ocorreu em 14 de maio de 2024 e teria reunido entre 30 e 40 convidados, segundo uma das mensagens trocadas com Vorcaro.

Não foram divulgadas imagens do almoço no site da Forbes. Já a Forbes Party ocorreu na noite de 15 de maio e teve a presença de Eliane Fux e Rodrigo Fux.

As mensagens também revelam uma relação próxima entre Vorcaro e Rodrigo Fux, filho do ministro. Em 17 de maio, quatro dias após o almoço, Rodrigo teria iniciado uma conversa com o ex-banqueiro chamando-o de "irmão".

Em dezembro daquele ano, ao tratar de uma reunião, Rodrigo voltou a usar o mesmo termo em uma mensagem: "Tapete vermelho irmão".

Fux afirma que participou apenas do almoço realizado em sua homenagem e que não esteve em outros eventos promovidos pela Forbes ou pelo Banco Master durante a passagem por Nova York.

CONVITE DO ESFERA

As conversas analisadas também mencionam o evento Person of the Year, promovido pelo Esfera Brasil em 13 de maio de 2024, no Rockefeller Center.

Em uma das mensagens, Vorcaro recebe de um funcionário um modelo de convite para o ministro, com o timbre do Banco Master e o nome do ex-banqueiro.

Os diálogos, no entanto, não esclarecem se o convite chegou a ser enviado a Fux. A assessoria do STF afirma que o ministro não participou do evento.

O assunto voltou a ser mencionado no plenário do STF em 15 de setembro, durante sessão em que o ministro Flávio Dino pediu vista e interrompeu a análise de um relatório sobre as relações de Alexandre de Moraes com Vorcaro.

Na ocasião, Fux negou ter mantido contato com o ex-banqueiro. "Nunca vi esse cidadão na minha vida, nunca tive relação com ele", afirmou.

Dino, por sua vez, mencionou a existência de mensagens atribuídas a Vorcaro relacionadas ao ministro e afirmou que o caso deveria ser esclarecido no momento adequado.