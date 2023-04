"Monstruosidade", afirma presidente Lula sobre ataque à creche

O presidente Lula (PT), se pronunciou na manhã desta 5ª.feira (5.abr.23), sobre o massacre ocorrido há algumas horas numa creche em Blumenau (SC). Ao menos quatro crianças foram assassinadas e outras várias foram feridas a golpes de machadinha.

Antes de seguir, leia:

Pelas redes sociais, Lula prestou sentimentos as famílias das vítimas e à comunidade de Blumenau.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse”, escreveu o presidente.

Além do presidente, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que estava em Joinville para uma agenda de governo no momento em que soube da tragédia, cancelou o compromisso e viajou para Blumenau. Em nota, o governo do Estado decretou luto de três dias.

“O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello está em Blumenau com as Forças de Segurança do Estado por conta do ataque a uma creche esta manhã que deixou quatro vítimas fatais.

O governo do Estado cancelou hoje e amanhã as aulas na cidade de Blumenau e declarou luto oficial de três dias pelo assassinato das quatro crianças que estavam na creche privada Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha.

Por volta das 9h de quarta-feira, 5/04, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram acionadas para atendimento a uma ocorrência de ataque na creche em Blumenau. Foram confirmados quatro óbitos de crianças e foram conduzidas mais vítimas feridas ao hospital para atendimento.

O autor do ataque foi preso pela Polícia Militar após ter praticado o crime. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estão no local atuando dentro das suas competências. As secretarias de Educação e Saúde também estão mobilizadas para atender as demandas no local”.

PREFEITURA

A Prefeitura de Blumenau também emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informando sobre o cancelamento das aulas na rede municipal de ensino. O prefeito Mário Hildebrandt esteve no local do atentado e comentou sobre as ações do município. Veja aqui.

Confira o comunicado na íntegra:

As equipes da Prefeitura de Blumenau acompanham e prestam todo apoio necessário no atentado às crianças do CEI Cantinho Bom Pastor, localizado no bairro da Velha. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, e a vice-prefeita, Maria Regina de Souza Soar, foram até o local, junto com o secretário de Educação Alexandre Matias, para prestar a ajuda necessária às famílias e à unidade de ensino.

As aulas na rede municipal de ensino foram canceladas nesta quarta-feira, dia 5. “Lamentamos profundamente essa tragédia que causa uma triste marca na história da nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de todas as famílias”, declarou o prefeito.

A Prefeitura de Blumenau lamenta profundamente essa tragédia, todos os esforços já estão sendo tomados para auxiliar neste momento tão doloroso. O serviço de psicologia do município está à disposição das famílias para ajudar no que for possível.

Outras atividades do município também foram canceladas hoje, inclusive todo o funcionamento da Páscoa em Blumenau no Parque Vila Germânica.

No decorrer do dia prefeito irá anunciar quantos dias serão destinados de luto e se uma haverá cerimônia pública.