Motoentregador flagra idoso estuprando neta de 8 anos e chama a PM

Um homem de 73 anos foi preso em Campo Grande na noite de 6ª feira (6.dez.24), após ser surpreendido por um motoentregador enquanto estuprava a neta de 8 anos dentro de um veículo.

Segundo o relato do motoentregador, ele estava realizando uma entrega na residência do idoso quando notou a cena suspeita. Ao se aproximar do carro, viu o homem com as calças abaixadas e a criança na mesma situação.

A porta do veículo estava aberta, o que facilitou a observação do ato. Ao perceber que estava sendo observado, o idoso tentou ajustar suas roupas, enquanto a menina se escondeu no interior do carro.

O motoentregador imediatamente chamou a Polícia Militar.Ao chegarem ao local, os policiais encontraram mais quatro crianças na casa, com idades variando entre 2 e 14 anos. A esposa do idoso, que estava presente na residência, declarou aos policiais que não tinha visto nada do que ocorreu.