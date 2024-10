Motorista que atropelou e matou Zé da Latinha é preso embriagado em MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta 6ª feira (04.out.24), o motorista de uma caminhonete acusado de atropelar e matar José Sidnei de Lima, de 54 anos, popularmente conhecido como "Zé da Latinha". O acidente ocorreu na noite de 5ª feira (03.out.24), por volta das 22h, na BR-060, em Paraíso das Águas, a 277 km de Campo Grande.

De acordo com as investigações, José Sidnei estava parado à beira da rodovia com sua motocicleta Honda NXR BROS, para urinar, quando foi atingido por uma caminhonete em alta velocidade. Uma mulher, que estava na garupa da moto, relatou que conseguiu escapar do acidente ao descer pelo lado do acostamento. O motorista da caminhonete não parou para prestar socorro e fugiu do local.

Através da análise de câmeras de segurança, a Polícia Civil identificou o motorista como um homem de 51 anos, residente em Chapadão do Sul. O veículo envolvido no acidente, uma Dodge Ram RWC 3500 Longhorn, de cor preta, foi localizado e apreendido pelas autoridades. As imagens também mostraram o acusado comprando bebidas alcoólicas pouco antes do atropelamento.

Ao ser detido, o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi preso com o apoio da Delegacia de Chapadão do Sul e está à disposição da Justiça. O motorista responderá pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela embriaguez ao volante. A polícia continua investigando o caso para levantar mais detalhes sobre o ocorrido.