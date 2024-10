Zé da Latinha morre atropelado ao parar moto para urinar em BR no MS

José Sidnei Lima, de 54 anos, conhecido popularmente como Zé da Latinha, morreu atropelado por uma caminhonete na noite de quinta-feira (3.out.24), após parar sua moto para urinar às margens da BR-060, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site BNC Notícia, a vítima seguia de moto no trecho de acesso a Chapadão do Sul, acompanhado de uma mulher, quando parou para urinar. Ao atravessar a pista, foi atingido por uma caminhonete, cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

Com o impacto, Zé da Latinha não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar já identificou o motorista responsável pelo atropelamento e está trabalhando para localizá-lo. Equipes da Polícia Civil e da perícia de Costa Rica estiveram no local para colher informações sobre a dinâmica do acidente.