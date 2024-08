MP investiga psicólogo por irregularidades no atendimento a vítima de violência sexual em MS

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande, anunciou a instauração de um Procedimento Preparatório para investigar possíveis irregularidades no desempenho de um servidor público.

O procedimento está relacionado à atuação de um psicólogo lotado no Núcleo Psicossocial da comarca de Paranaíba, que ainda se encontra em estágio probatório.

A investigação busca apurar a conduta do servidor durante o atendimento de uma vítima de violência sexual intrafamiliar. O procedimento foi oficialmente instaurado no dia 27 de agosto de 2024, e está sendo conduzido pelo Promotor de Justiça Ronaldo Vieira Francisco.

Apesar de ser divulgado o edital no Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) desta quinta-feira (29), o procedimento tramita em sigilo.