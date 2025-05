MP recomenda embargo total de indústria em MS por riscos à saúde

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a uma indústria localizada em Sete Quedas o embargo total das atividades da empresa. A medida foi tomada após vistorias identificarem irregularidades graves com potencial de provocar danos ao meio ambiente e riscos à saúde pública.

Segundo o MPMS, a indústria opera sem licença ambiental válida e apresenta armazenamento inadequado de pneus e resíduos industriais, além de emitir fuligem em excesso, que ultrapassa os limites da empresa e afeta áreas vizinhas.

Relatórios técnicos também apontam falhas no controle de efluentes líquidos, com suspeita de contaminação do solo e da água. A situação é agravada por deficiências nos sistemas de contenção de poluentes atmosféricos e falta de segurança contra incêndios.

A recomendação, assinada pelo Promotor de Justiça Felipe Rocha Vasconcellos de Freitas Pinheiro, orienta que o Imasul suspenda a licença da empresa até a regularização total das pendências, inclusive com a apresentação de novos estudos ambientais e melhorias estruturais. Embora não seja obrigatória, a recomendação pode embasar ações judiciais e administrativas.