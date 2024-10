Suspeito de matar mulher com tiro na barriga se apresenta e é preso

O homem suspeito de matar com um tiro na barriga Jussara Gimenez Pereira dos Santos, de 60 anos, foi preso após se apresentar na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Campo Grande. Contra ele já havia um mandado de prisão em aberto por feminicídio, solicitado pela autoridade policial na 6ª feira passada, dia 26 de setembro.

Ainda não foram divulgados detalhes do caso, mas conforme já noticiado, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o marido enquanto eles seguiam de carro sentido ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), região do José Abrão, momento em que foi atingida pelo disparo.

O homem, ao levá-la até o hospital, apresentou uma versão controversa, alegando que a vítima teria retirado a arma de uma bolsa e disparado contra si. Ele fugiu do local e entrou em contato com um familiar alegando que estava muito abalado com o ocorrido, até que decidiu se entregar.

Arma apreendida

Investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) encontraram o revólver calibre 38 usado no crime durante diligências na região do bairro José Abrão, nas imediações do Detran-MS.

A descoberta ocorreu após um popular ter avistado a viatura policial e informado sobre um volume suspeito localizado próximo à Avenida Euler de Azevedo.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram um travesseiro branco com marcas de sangue. Dentro dele, localizaram o revólver. A equipe da Derf então informou o fato à autoridade policial plantonista, que, em contato com o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança), verificou se havia algum registro de disparo de arma de fogo ou homicídio recente na capital.

O Ciops confirmou que uma mulher de 60 anos, posteriormente identificada como Jussara, havia dado entrada na Santa Casa de Campo Grande com um ferimento no abdômen causado por um projétil de arma de fogo, embora mais detalhes sobre o caso não estivessem disponíveis naquele momento.

A autoridade policial encaminhou as informações e os itens apreendidos, incluindo a arma, o travesseiro com sangue e munições, à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), para que fossem tomadas as medidas necessárias na investigação, que está em curso.