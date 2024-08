Mulher é presa após fazer 300 vítimas com golpes em venda de roupa na internet

Na manhã de 4ª feira (7.ago.24), uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra uma suspeita de estelionato em Caucaia, na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. A acusada teria lesado mais de 300 vítimas em diversos estados brasileiros.

De acordo com as investigações, a mulher, de 26 anos, realizava a venda de roupas por meio de uma rede social. No entanto, após receber os pagamentos, ela não entregava os produtos aos clientes. Esse esquema resultou em pelo menos dez Boletins de Ocorrência registrados nos estados do Ceará, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Com base nas informações coletadas, os policiais civis solicitaram os mandados de prisão preventiva por estelionato e de busca e apreensão. As ordens judiciais, expedidas pelo 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), foram cumpridas no bairro Parque Guadalajara por uma equipe do 18º Distrito Policial. Durante a ação, foram apreendidos três celulares, um tablet e um notebook.

A suspeita foi conduzida à unidade policial e está à disposição da Justiça. Os investigadores já solicitaram a extração dos dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos para identificar outras possíveis vítimas.