Mulher é presa por vender atestados médicos com timbre da UPA por R$70

Quem comprou também irá responder por uso de documentos irregulares

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, na cidade de Arapiraca, uma mulher de 36 anos suspeita de comercializar atestados médicos falsificados.

Cada documento era vendido por R$ 70,00.

As investigações começaram após uma empresa de telemarketing desconfiar da quantidade de atestados apresentados por funcionários. A suspeita havia sido demitida meses antes pela mesma prática de apresentar documentos em excesso.

De acordo com a polícia, após a demissão, a mulher passou a vender os atestados para colegas e conhecidos da região. Os papéis falsificados traziam timbres da Secretaria Municipal de Saúde e da UPA do município.

A suspeita vai responder pelo crime de falsificação de documento público. Já os compradores dos atestados também poderão ser responsabilizados criminalmente pelo uso dos documentos irregulares.

