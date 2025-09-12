MS Notícias

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher perde dente após ser agredida enquanto lavava roupa em Campo Grande

Autor disse ser casado com ela, mas mulher alega que relacionamento é apenas 'profissional'

Foto IlustrativaFoto Ilustrativa - Reprodução
Uma mulher de 34 anos foi agredida na manhã de 5ª feira (11.set.25) dentro de uma casa na Rua Gavião, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Durante a violência, ela perdeu um dente e sofreu outras lesões.

De acordo com a ocorrência registrada na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a Polícia Militar foi chamada para atender a denúncia. No local, a vítima relatou que lavava roupas na residência do suspeito quando ele chegou embriagado e alterado. Durante a discussão, o homem desferiu um soco em sua boca, arrancando um dente.

Em seguida, ele ainda a empurrou contra a parede, provocando machucados nas costas. A mulher declarou manter apenas um “relacionamento profissional” com o agressor, enquanto o suspeito afirmou à polícia que seria casado com ela.

A vítima foi levada à UPA Vila Almeida para receber atendimento médico por conta das dores e do ferimento. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à DEAM, onde o caso foi registrado como lesão corporal.

