Mulher perde dente após ser agredida enquanto lavava roupa em Campo Grande

Uma mulher de 34 anos foi agredida na manhã de 5ª feira (11.set.25) dentro de uma casa na Rua Gavião, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Durante a violência, ela perdeu um dente e sofreu outras lesões.
De acordo com a ocorrência registrada na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a Polícia Militar foi chamada para atender a denúncia. No local, a vítima relatou que lavava roupas na residência do suspeito quando ele chegou embriagado e alterado. Durante a discussão, o homem desferiu um soco em sua boca, arrancando um dente.
Em seguida, ele ainda a empurrou contra a parede, provocando machucados nas costas. A mulher declarou manter apenas um “relacionamento profissional” com o agressor, enquanto o suspeito afirmou à polícia que seria casado com ela.
A vítima foi levada à UPA Vila Almeida para receber atendimento médico por conta das dores e do ferimento. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à DEAM, onde o caso foi registrado como lesão corporal.