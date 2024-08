Mulheres são presas na fronteira com drogas em formato de silicone nos seios

Duas mulheres foram presas em um ônibus que fazia a rota Santa Cruz de la Sierra/Puerto Quijarro, cidade boliviana na fronteira com Corumbá. As suspeitas foram flagradas transportando pasta base de cocaína moldada em formato circular, semelhante a implantes de silicone para aumento dos seios.

A prisão ocorreu no domingo (18), na rodovia Bioceânica, nas proximidades do povoado de Carmen Rivero Torres, onde a Umopar de Puerto Quijarro havia instalado um posto de controle móvel. Durante a inspeção no ônibus, os agentes antidrogas perceberam o nervosismo das mulheres, o que despertou a atenção dos policiais. Ao serem revistadas, as suspeitas foram encontradas com quatro pacotes de cocaína ocultos entre os seios.

As embalagens somaram um total de 2 quilos e 80 gramas de pasta base de cocaína. As mulheres foram encaminhadas para a delegacia de polícia, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando a audiência cautelar. A droga apreendida tinha como destino provável a cidade de Corumbá.