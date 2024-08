Operação desmonta tráfico de cocaína que saía da fronteira em MS para Minas Gerais

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desarticulou um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas, transportando entorpecentes de Ponta Porã para o estado de Minas Gerais.

A investigação durou cerca de 30 dias, período em que as autoridades monitoraram os suspeitos, que saíam de Dourados para buscar a droga em Ponta Porã. A substância ilícita era transportada em um compartimento oculto ("mocó") em um dos veículos, enquanto outro veículo atuava como batedor, dando suporte à operação criminosa.

Na tarde de ontem, as equipes da SIG e da PRF realizaram uma operação para interceptar e prender os membros do grupo, além de identificar a droga transportada. Por volta das 17h, os policiais conseguiram abordar um veículo modelo Onix, conduzido por um homem de 54 anos, e que tinha como passageira uma mulher de 31 anos. No carro, foi encontrado um compartimento secreto contendo 32 quilos de pasta base de cocaína.

Simultaneamente, outra equipe seguiu um veículo Mitsubishi L200, que, segundo as investigações, era o responsável pelo suporte logístico da operação criminosa. O motorista do veículo tentou despistar as autoridades, mas acabou sendo abordado em sua residência, localizada no bairro Jardim Esplanada, em Dourados.

Apesar de negar envolvimento no tráfico, os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os veículos utilizados e os entorpecentes encontrados foram apreendidos pelas autoridades.