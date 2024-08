Operação em larga escala cumpre dez mandatos contra o tráfico de drogas em 7 bairros de Dourados

Na manhã desta 5ª feira (15), a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal e Polícia Militar, deflagrou a operação "Guardião" em Dourados-MS. A ação tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas, furtos e outros crimes patrimoniais.

Coordenada pela Seção de Investigações Gerais e pelo Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), a operação envolve mais de 50 agentes das Forças de Segurança, que atuam de forma integrada. Entre os órgãos participantes pela Polícia Civil estão a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), a 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Dourados, a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e o SIG de Fátima do Sul.

A Polícia Militar contribui com o apoio da Força Tática e do Canil, enquanto a Polícia Rodoviária Federal oferece suporte aéreo. A Guarda Municipal de Dourados também está colaborando com as equipes que atuam em solo.

Segundo o delegado Erasmo Cubas, a operação tem como foco principal o combate ao tráfico de drogas na região. Até o momento, dez mandados de busca foram cumpridos em diferentes bairros da cidade, incluindo Jardim Água Boa, Jardim Alvorada, Vila Santa Catarina, Altos do Alvorada, Centro, Vila Rosa e Aldeia Jaguapiru.