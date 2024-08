No MS, homem estuprava sobrinha de 12 anos a caminho da escola e a engravidou

A Polícia Civil de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande, prendeu um homem de 28 anos suspeito de estuprar a sobrinha, de apenas 12 anos, e engravidá-la.

As informações são de que a delegacia local, em abril deste ano, tomou conhecimento de que uma criança da aldeia Te'yikue estava sendo submetida à assistência pré-natal no posto de saúde da reserva. Imediatamente, iniciaram-se as investigações sobre a conjunção carnal.

As apurações revelaram que desde novembro de 2023, a criança de 12 anos era forçada a manter relações sexuais com o seu tio de 28 anos. O autor seguia a sobrinha durante o trajeto até a escola e a levava para uma casa desabitada onde praticava o delito reiteradamente.

Apesar de negar o crime, o autor foi preso preventivamente dias depois pela equipe da Delegacia de Polícia de Caarapó e submetido a exame de vínculo genético. O laudo concluiu que o autor é definitivamente o pai biológico do filho da vítima, nascido em junho deste ano.

Com isso, o autor, já indiciado pela prática do crime, permanece preso preventivamente à disposição da Justiça.