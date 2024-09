'Novinho do Tinder' foi condenado por tomar até seguro-desemprego de mulher

Preso nesta 2ª feira (30.set.24) em Brazlândia (DF), acusado de seduzir mulheres e depois aplicar golpes nela, Marcelo Henrique Freitas Fonseca, de 28 anos, já havia sido condenado por estelionato emocional em dezembro de 2023, conforme decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A referida decisão estabeleceu a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, bem como reparação de danos a uma mulher, no valor de R$ 1.412,00. De acordo com o processo, entre os meses de abril e maio de 2022, Marcelo e a vítima tiveram um relacionamento amoroso. Eles teriam se conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento.

A partir daí, Marcelo convenceu a mulher a fazer aplicação bancária e emprestar cartão e senha para receber pagamentos, cuja origem dos depósitos não lhe foi informada. Nesse período, o acusado também se apropriou de dinheiro da vítima, referente ao seguro-desemprego, deixando-a sem o cartão e sem o valor.

A defesa do réu solicitou a sua absolvição por falta de provas, sustentando que o acusado não teve a intenção de induzir a vítima em erro e destaca que a mulher teria se interessado pelos elevados retornos prometidos pelo investimento. O defensor argumentou na ocasião que ele tentou, sem sucesso, devolver o dinheiro após o término do relacionamento e que não há provas de que Marcelo teria se aproximado da vítima com a finalidade de obter proveito econômico.

Na decisão, a Turma Criminal explica que, apesar da alegação do réu de que a vítima sabia dos riscos da aplicação em moeda digital, informou a ela que iria devolver os valores. Destacou que os prints de mensagens demonstravam o contexto de pressão psicológica vivido pela vítima, para que fosse realizada a transferência de outros valores a Marcelo.

O colegiado pontuou que o réu se aproveitava da afeição que a vítima demonstrava por ele para pedir mais dinheiro e que ele deixava claro que a demora em realizar os depósitos poderia resultar no término do relacionamento.

Por fim, a Justiça do DF ressalta que o homem já possui, em seu desfavor, diversas ocorrências relativas ao mesmo fato e que as provas demonstram que ele realmente se aproximou da vítima para a obtenção de vantagem ilícita.

Preso

Conforme já noticiado, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Marcelo nesta segunda. Ele é acusado de aplicar golpes em mulheres por meio de aplicativos de relacionamento e deixar um prejuízo de cerca de R$ 50 mil.

A ação faz parte da Operação Dólos, coordenada pela 18ª Delegacia de Polícia, que cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na residência do suspeito, localizada na Vila São José.

O homem, conhecido como o 'Novinho do Tinder', já figura como autor em 37 ocorrências de estelionato sentimental entre 2017 e 2024. Ele usava plataformas de encontros, como o Tinder, para criar vínculos afetivos com suas vítimas.

Após conquistar a confiança das mulheres, ele as convencia a investir em esquemas financeiros, prometendo lucros rápidos. No entanto, o dinheiro das vítimas nunca era devolvido, sendo movimentado por contas bancárias de outras vítimas que ele persuadia a fornecer suas chaves PIX, alegando que suas próprias contas estavam bloqueadas.

Além dos golpes financeiros, o suspeito também ameaçava encerrar os relacionamentos caso as vítimas não continuassem enviando dinheiro. Ele é investigado não apenas por estelionato, mas também por furtos, lesões corporais e estupro de vulnerável, no contexto da Lei Maria da Penha.

O montante total de prejuízo causado às vítimas já apurado é de R$ 50 mil. O homem foi condenado anteriormente a 1 ano e 9 meses de reclusão por crimes semelhantes.