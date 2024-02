OAB-MS suspende advogado suspeito de sequestro e extorsão de cliente

O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) anunciou na sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, que o advogado Rodrigo Marques da Silva, de 44 anos, foi suspenso de suas atividades após ser preso em flagrante por suspeita de sequestro e extorsão de um empresário em Coxim (MS).

De acordo com as informações, a inscrição do advogado na OAB ainda estava ativa, apesar de seus antecedentes criminais, incluindo a recente prisão. A suspensão permanecerá em vigor até o julgamento do caso de sequestro.

Rodrigo foi preso na segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, depois que testemunhas relataram o sequestro de um idoso e exigiram uma transferência de Pix no valor de R$ 250 mil. Durante a ação criminosa, os comparsas fugiram e Rodrigo foi preso em flagrante pela polícia.