Onda de incêndios em vegetação já tem 5 pessoas presas em São Paulo

Na 2ª feira (26.ago.24), a Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos, identificado como o quinto suspeito de iniciar um incêndio em um terreno no bairro Higienópolis, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O suspeito foi capturado após câmeras de segurança registrarem o momento em que ele arremessou uma bituca de cigarro na área afetada pelo fogo na 6ª feira (23.ago.24). A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade confirmou a informação e está conduzindo as investigações.

Conform o Metrópoles, o homem confessou a autoria do ato, mas alegou que não tinha a intenção de causar o incêndio. Ele estava em uma motocicleta, que utiliza em seu trabalho como entregador, quando passou pelo terreno e jogou a bituca de cigarro.

Esta prisão é a quinta realizada em conexão com incêndios na região:

Na quarta-feira (21/8), um homem de 26 anos foi detido em Guaraci.

No sábado (24/8), um homem de 76 anos foi preso em São José do Rio Preto.

No domingo (25/8), um homem de 42 anos foi detido em Batatais.

Na segunda-feira (26/8), um homem de 27 anos foi preso também em Batatais.

Na mesma segunda-feira (26/8), o homem de 44 anos foi preso em São José do Rio Preto.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ressaltou que a Polícia Civil está empenhada em investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso no estado, com atenção especial às áreas mais afetadas pelas queimadas.

A SSP também destacou a importância da colaboração da população, que pode fornecer informações ou denunciar crimes diretamente às autoridades pelos números 190, 193 e 199.

Com informações do Jornal Metrópoles