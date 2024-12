Operação apreende 2,1 toneladas de maconha e prende 5 em MS

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de 2.176 kg de maconha. A ação, batizada de "Rotweiller", foi realizada na tarde de 2ª feira (16.dez.24), nas proximidades de Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

A operação acompanhava uma organização criminosa responsável pelo envio de drogas da fronteira com o Paraguai para o estado de São Paulo. O nome “Rotweiller” faz referência aos cães que protegiam os locais onde as drogas e os veículos utilizados eram escondidos.

Durante o monitoramento, o Núcleo de Operações Aéreas da PRF identificou uma carreta em um sítio no meio de plantações de cana-de-açúcar. A aeronave também avistou dois homens próximos a uma caminhonete Ford/F250.

Com as informações, equipes em solo abordaram os suspeitos, que confirmaram que o caminhão escondido estava carregado com maconha. Eles relataram ainda que aguardavam a chegada de outros três integrantes com outro caminhão para realizar o transbordo da carga.

Os policiais, então, montaram uma operação de espera e conseguiram interceptar os demais envolvidos que chegaram em uma caminhonete Toyota/Hilux. Na abordagem, quatro homens confessaram que participavam da operação logística, conduzindo os caminhões e dando suporte ao transporte com as caminhonetes.

Um dos ocupantes da Hilux se apresentou como advogado, afirmando conhecer o motorista, mas negou maiores informações sobre sua participação no caso. Todos os envolvidos, os veículos e o entorpecente apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Dourados.