Pablo é assasinado a tiros no meio da rua na Capital de MS

Pablo Eliezer Mendonça da Silva, de 27 anos, foi assassinado a tiros no início da noite do domingo (6.jul.25), no meio da Rua Luís Chinaglia, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande (MS).

Segundo a polícia, a vítima foi interceptada pelo atirador e tentou fugir, mas caiu a 50 metros do local dos disparos.

Amigos de Pablo chegaram a socorrê-lo até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Universitário (UPA). No entanto, o jovem já chegou morto ao pronto-socorro.

De acordo com os amigos, que presenciaram o crime, o atirador alvejou Pablo sem falar nada e fugiu na sequência.

O caso é investigado como homicídio qualificado por emboscada.