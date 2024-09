Palio não aguenta fuga, roda arrebenta e homem é preso com R$ 164 mil em muamba

Na noite deste sábado (14), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizaram a apreensão de um veículo Fiat Palio carregado com mercadorias ilegais durante patrulhamento na rodovia MS-466, próximo à cidade de Rio Brilhante, a 158 quilômetros de Campo Grande.

O veículo estava transportando 240 pacotes de cigarro, 260 unidades de essências para narguilé, 2.000 unidades de óculos, 3.000 balões e 5.000 peças de roupa íntima masculina. O condutor, de 27 anos, desobedeceu a uma ordem de parada dos policiais e tentou fugir em alta velocidade.

Após uma perseguição de aproximadamente 40 quilômetros por uma estrada vicinal, a roda traseira do lado esquerdo do veículo se desprendeu, forçando o condutor a abandonar o carro e tentar fugir a pé. No entanto, ele foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes.

O homem foi autuado por desobediência e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O veículo e a carga ilegal foram entregues à Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 164,7 mil.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Operação Ágata Fronteira Oeste, coordenada pelo Ministério da Defesa.