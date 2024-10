Para evitar colisão fatal, motorista sai da pista e carreta pega fogo

Uma carreta pegou fogo durante um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (2.out.24), no quilômetro 76 da BR-267, próximo ao município de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com o jornal local Cenário MS, o veículo de carga seguia pela rodovia quando um automóvel, que vinha no sentido oposto, tentou uma ultrapassagem. Para evitar uma colisão que poderia ser fatal, o motorista da carreta foi forçado a realizar uma manobra brusca para sair da pista.

No entanto, o condutor acabou perdendo o controle do veículo, colidindo com um barranco, o que deu início ao incêndio. Ele conseguiu sair a tempo, sem ferimentos, mas as chamas destruíram a cabine e uma das carrocerias, além de atingir a vegetação ao redor.