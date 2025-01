Pastor abusava das fiéis ao orar no monte dizendo que iria curá-las

A Polícia Civil indiciou m pastor evangélico acusado de violação sexual mediante fraude em Antônio João. O inquérito foi instaurado após denúncias de cinco mulheres que frequentavam a igreja liderada pelo suspeito.

As vítimas relataram que foram levadas pelo pastor para um local isolado, conhecido como "Oração no Monte", no Assentamento Vera Nilda. No ambiente escuro e afastado, ele teria cometido atos libidinosos, aproveitando-se de sua posição de liderança espiritual para coagir as mulheres sob o pretexto de "cura" ou "libertação de demônios".

Algumas relataram que o homem tocava suas partes íntimas, forçava contato físico e, em certos casos, expunha seus órgãos genitais. Além das justificativas religiosas, as vítimas afirmam que o suspeito também utilizava ameaças para evitar denúncias, alegando ter ligações com o crime organizado.

Em depoimento à polícia, o pastor negou todas as acusações e afirmou que as orações sempre ocorriam na presença de outras pessoas. Ele alegou ainda que as denúncias seriam motivadas por desentendimentos entre as vítimas e sua esposa.

No entanto, as investigações apontaram que o líder religioso utilizava o mesmo método para atrair e isolar as vítimas antes dos abusos. Oo caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, que analisará o oferecimento da denúncia contra o suspeito.