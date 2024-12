Pastor acusado de estuprar filha de amigos é preso após 13 anos em MS

A Polícia Civil de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, prendeu na tarde 4ª feira (11.dez.24) um pastor identificado como N.R.C., acusado de estupro de vulnerável, após 13 anos de investigação.

O mandado de prisão foi cumprido quando o suspeito chegou a um edifício no centro da cidade, onde foi abordado por agentes que monitoravam seus possíveis locais de encontro.

As investigações revelaram que, em 2011, o pastor abusou sexualmente de uma adolescente de apenas 15 anos, filha de uma família que o considerava amigo. A vítima começou a relatar os abusos na escola, onde confidenciou a uma coordenadora que estava sendo molestada desde os 9 anos.

A partir daí, o caso foi encaminhado ao conselho tutelar e as investigações foram iniciadas. De acordo com o site Sidro News, a polícia já havia sido alertada sobre o paradeiro do pastor enquanto ele trabalhava em um supermercado na cidade.

Funcionários do local informaram à polícia sobre sua localização, apesar das instruções do proprietário para não revelar essa informação. O pastor havia sido expulso de uma igreja em 2018 por acusações de flertar com meninas menores e por ter abusado sexualmente de uma sobrinha.