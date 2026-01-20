Paulo estragula o sogro vigilante com golpe mata-leão

O vigilante Fábio Júnior de Souza Feitosa, de 44 anos, foi morto por Paulo Gustavo Franco Campos, de 19 anos, seu genro. O crime aconteceu na noite do domingo (18.jan.25) na Rua Ademir Bertoni, no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande (MS).

De acordo com informações preliminares, a polícia foi até o imóvel às 21h30 onde encontraram Paulo segurando o sogro num golpe de mata-leão.

O jovem utilizava as pernas para imobilizar Fábio e foi ordenado pelos policiais a soltar a vítima.

Assim que a contenção foi desfeita, percebeu-se que o vigilante já não apresentava sinais vitais.

Uma equipe do Samu compareceu ao local e a médica responsável confirmou o óbito imediatamente.

O conflito teria começado após Fábio discutir com a filha de 15 anos e exigir o celular da adolescente.

Paulo, que havia acabado de chegar do mercado, tentou intervir na discussão e foi atacado.

Segundo o depoimento do jovem, o sogro o agrediu na boca utilizando um capacete.

Para se defender, o rapaz entrou em luta corporal e aplicou a técnica de imobilização até a chegada da polícia.

Horas antes do fato, a esposa de Fábio já havia ido à delegacia denunciar agressões do marido.

Vizinhos confirmaram à polícia o comportamento agressivo recorrente da vítima.

O suspeito apresentava diversas lesões, incluindo mordidas no braço e arranhões no peito e pescoço.

Paulo foi ouvido pela Polícia Civil na condição de suspeito e liberado após prestar esclarecimentos.

O caso segue sob investigação para determinar se houve excesso na legítima defesa.