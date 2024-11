Executado em SP, empresário delatou PCC e planejou morte de rival

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, foi executado com tiros de fuzil no rosto na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no início da noite de 6ª feira (8.nov.24).

Ele estava acompanhado da namorada após uma viagem a Goiás e foi surpreendido por atiradores que desceram de um carro preto e dispararam 29 tiros. Ele teria sido alvo de uma retaliação do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o jornal Metrópoles, Gritzbach havia firmado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), em que revelou detalhes sobre lavagem de dinheiro para figuras ligadas ao PCC.

O empresário estava sendo ameaçado pelo tribunal do crime da facção após ser acusado de ordenar a morte de membros de alto escalão do PCC, incluindo Anselmo Santa Fausta, conhecido como "Cara Preta".

Ainda conforme o Metrópoles, a execução teria ocorrido devido a um suposto desentendimento relacionado a uma dívida com investimentos em bitcoins. O assassinato foi registrado pelas câmeras de segurança do aeroporto, mostrando o momento em que os criminosos atacam.

Durante o atentado, dois seguranças que acompanhavam o empresário também foram baleados. Gritzbach havia relatado anteriormente ameaças à sua vida, o que o levou a colaborar com a Justiça em troca de benefícios. Ele estava fora da prisão desde junho do ano passado, após a homologação de sua delação.