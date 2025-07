PF apura desvio de R$ 15 milhões em emendas parlamentares com eSports

A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), realizou nesta 3ª feira (29.jul.25) a Operação Korban para investigar o desvio de recursos públicos destinados à realização de eventos de esportes digitais.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados do Acre, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. A ação também incluiu o sequestro de bens, como imóveis e veículos, e o bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. As medidas de indisponibilidade patrimonial podem chegar a R$ 25 milhões.

O foco das investigações é o repasse de cerca de R$ 15 milhões em recursos federais, oriundos de emendas parlamentares, a uma associação com sede no Distrito Federal. Os valores foram transferidos por meio de termos de fomento firmados com o Ministério do Esporte para a promoção de jogos estudantis de esportes digitais entre 2023 e 2024.

Além das buscas e bloqueios, foi determinada a suspensão de novos repasses à associação investigada, assim como a proibição de transferências a empresas subcontratadas no âmbito dos contratos sob apuração.